München (ots) -



- Sonnenblumen-Burger in guter Gesellschaft: PLANTY OF MEAT erweitert das

Produktportfolio um vegane Schnitzel, Nuggets, Fischstäbchen und vielen mehr!

- Erweiterung der Produktionskapazitäten: Zusätzlicher Produktionsstandort in

Österreich eingeweiht

- Verstärkung des Teams: International erfahrener Chefkoch ist neuer Head of

Marketing und Business Development

- METRO: PLANTY OF MEAT seit 1. Juli deutschlandweit beim Großhändler verfügbar

- Gründer Johannes Biel: "PLANTY OF MEAT nimmt Fahrt auf: Wir wachsen auf allen

Kanälen und haben mit METRO einen starken Vertriebspartner gefunden, auf den

wir stolz sind. Unsere PLANTY Produkte sind mehr als nur eine Alternative zum

klassischen Fleisch und wir hoffen auf starke Verkaufszahlen in der

Gastronomie."



Das deutsche Food-Start-up Planty of Meat ist auf Wachstumskurs Die

Produktpalette wurde erweitert, die eigene Produktionskapazität ausgebaut, neue

starke Vertriebspartnerschaften und das Führungsteam um einen Erfahrenen

Chefkoch und Food-Experten verstärkt.







Sonnenblumenproteinen, hat Planty of Meat in den vergangenen 12 Monaten weitere

pflanzlich basierte Fleischalternativen entwickelt. Das künftige Sortiment

umfasst neben Planty-of Burger und Planty-of-Hack acht neue Halbfertig- und

Fertigprodukte, die in der Küche zuhause entweder veredelt oder schnell und

unkompliziert zubereitet werden können. Neu sind Chicken Filet, Chicken Kebap

und Chicken Chunks, die ideal als Topping für Salate und die orientalische und

asiatische Küche verwendet werden können. Fix und fertig für Pfanne und Grill

sind Schnitzel, Nuggets, Bratwurst und Griller, die Planty of Meat Version von

Cevapcici. Erstmals bietet das Unternehmen auch eine pflanzliche

Fisch-Alternative: Die Planty of Fish Sticks ermöglichen Fischstäbchen-Genuss

ohne die Sorge vor der Überfischung der Weltmeere (eine Übersicht des neuen

Produktsortiments finden Sie auf der Website).



Jetzt auch deutschlandweit bei METRO:



Nuggets und Schnitzel von PLANTY OF MEAT



Die erweiterte Produktpalette von Planty of Meat kommt an und ist ab 1. Juli mit

Planty of Nuggets und Planty of Schnitzel deutschlandweit bei METRO verfügbar.

PLANTY OF MEAT Gründer Johannes Biel freut sich über diese Entwicklung

besonders: "PLANTY OF MEAT nimmt Fahrt auf: Wir wachsen auf allen Kanälen und

haben mit METRO einen starken Vertriebspartner gefunden, auf den wir stolz sind.

Unsere PLANTY Produkte sind mehr als nur eine Alternative zum klassischen

Fleisch und wir hoffen auf starke Verkaufszahlen in der Gastronomie."



Auf Basis der Bedürfnisse seiner gewerbetreibenden Kunden, insbesondere aus der Seite 2 ► Seite 1 von 3



2019 gestartet mit einer echten Innovation, Burger-Patties und Hack ausSonnenblumenproteinen, hat Planty of Meat in den vergangenen 12 Monaten weiterepflanzlich basierte Fleischalternativen entwickelt. Das künftige Sortimentumfasst neben Planty-of Burger und Planty-of-Hack acht neue Halbfertig- undFertigprodukte, die in der Küche zuhause entweder veredelt oder schnell undunkompliziert zubereitet werden können. Neu sind Chicken Filet, Chicken Kebapund Chicken Chunks, die ideal als Topping für Salate und die orientalische undasiatische Küche verwendet werden können. Fix und fertig für Pfanne und Grillsind Schnitzel, Nuggets, Bratwurst und Griller, die Planty of Meat Version vonCevapcici. Erstmals bietet das Unternehmen auch eine pflanzlicheFisch-Alternative: Die Planty of Fish Sticks ermöglichen Fischstäbchen-Genussohne die Sorge vor der Überfischung der Weltmeere (eine Übersicht des neuenProduktsortiments finden Sie auf der Website).Jetzt auch deutschlandweit bei METRO:Nuggets und Schnitzel von PLANTY OF MEATDie erweiterte Produktpalette von Planty of Meat kommt an und ist ab 1. Juli mitPlanty of Nuggets und Planty of Schnitzel deutschlandweit bei METRO verfügbar.PLANTY OF MEAT Gründer Johannes Biel freut sich über diese Entwicklungbesonders: "PLANTY OF MEAT nimmt Fahrt auf: Wir wachsen auf allen Kanälen undhaben mit METRO einen starken Vertriebspartner gefunden, auf den wir stolz sind.Unsere PLANTY Produkte sind mehr als nur eine Alternative zum klassischenFleisch und wir hoffen auf starke Verkaufszahlen in der Gastronomie."Auf Basis der Bedürfnisse seiner gewerbetreibenden Kunden, insbesondere aus der