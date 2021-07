Kyowa Kirin gibt EU-Zulassung für die Selbstverabreichung von CRYSVITA ▼ (Burosumab) zur Behandlung der X-chromosomalen Hypophosphatämie (XLH) bekannt

Kyowa Kirin Co. Ltd. (TSE: 4151, Kyowa Kirin) gab heute bekannt, dass CRYSVITA (Burosumab) die EU-Zulassung zur Behandlung der X-chromosomalen Hypophosphatämie (XLH), einer seltenen Knochenstoffwechselerkrankung, an der Kinder und Erwachsene erkranken können, für die Selbstverabreichung erhalten hat. Die Zulassung bedeutet, dass bestimmte Patienten oder Pflegepersonen gegebenenfalls dafür geeignet sind, CRYSVITA auf Empfehlung des behandelnden Arztes selbst zu verabreichen, und zwar bei der zugelassenen Indikation zur Behandlung von XLH bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 1 bis 17 Jahren mit röntgenologischem Nachweis einer Knochenerkrankung sowie bei Erwachsenen.1

Dr. Raja Padidela, beratender pädiatrischer Endokrinologe am britischen Royal Manchester Kinderkrankenhaus, äußerte sich dazu wie folgt: „XLH ist eine fortschreitende, zu Behinderungen führende Erkrankung, die Rachitis, Deformierungen der unteren Gliedmaßen, ein verkümmertes Wachstum sowie Knochen- und Gelenkschmerzen verursacht. Jetzt, da CRYSVITA in der EU die Zulassung für die Selbstverabreichung erhalten hat, können medizinische Fachkräfte XLH-Patienten und Pflegenden mehr Unabhängigkeit verschaffen. Erwachsene XLH-Patienten und deren Pflegende bzw. die Eltern oder Erziehungsberechtigten von Kindern oder Jugendlichen, die an XLH erkrankt sind, können die Möglichkeit der Selbstverabreichung von CRYSVITA nutzen. Die Entscheidung, ob CRYSVITA selbst verabreicht werden darf, liegt im Ermessen des behandelnden Arztes und unterliegt der Voraussetzung, dass die entsprechenden Personen für die Selbstverabreichung von CRYSVITA befähigt sind und sich dazu imstande fühlen.“

Abdul Mullick, President von Kyowa Kirin International, merkte dazu Folgendes an: „Mit dieser Zulassung wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Behandlung von Menschen gelegt, die an XLH leiden. Bei Kyowa Kirin setzen wir uns dafür ein, die Lebensqualität der Patienten und von deren Familien zu steigern, indem wir den medizinischen Fachkräften bessere Möglichkeiten für die Versorgung der Patienten bieten. Mit der EU-Zulassung für die Selbstverabreichung von CRYSVITA haben wir eine weitere wertvolle Verabreichungsoption für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geschaffen, die an XLH erkrankt sind. Die Selbstverabreichung von CRYSVITA ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Kyowa Kirin die Bedürfnisse von Ärzten und Patienten berücksichtigt und unsere Mission erfüllt, Menschen zum Lächeln zu bringen.“