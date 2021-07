GLAMBOU Piercing goes Zurich

Medienmitteilung der GLAMBOU AG, 22 Juli 2021 Die GLAMBOU AG hat in Zürich den ersten GLAMBOU Piercing Store in der Schweiz eröffnet. Mit der Sparte GLAMBOU Piercing bieten wir einen Premium-Ohrpiercing-Service auf einer neuen Qualitätsstufe. Hochwertiger Piercingschmuck, eine erstklassige Nadeltechnik und die individuelle Beratung unserer ausgewiesenen Profis garantieren ein einzigartiges Piercingerlebnis. GLAMBOU Piercing gibt es jetzt neu auch in der Schweiz: An der Marktgasse in Zürich haben wir unseren Stand-Alone-Store an exklusiver Lage eröffnet. GLAMBOU Piercing steht für hochwertiges modernes Premium-Ohrpiercing mit umfassenden Serviceleistungen von A bis Z:

- Wir verwenden ausschliesslich hochwertigen Piercingschmuck in grosser Auswahl und eine erstklassige Nadeltechnik

- Wir piercen sicher unter sterilen Bedingungen, mit geringer Belastung und schneller Heilung

- Nach dem Piercing begleiten wir die Kundinnen und Kunden mit kostenlosen Nachsorgeterminen.



Was GLAMBOU Piercing einzigartig macht

GLAMBOU Piercing verwendet ausschliesslich hochwertigen Schmuck: Gold, Titanium, Zirconia und Diamanten. Während heutzutage immer noch viele Piercings geschossen werden, was zu gefährlichen Gewebsverletzungen führen kann, setzt GLAMBOU Piercing auf ein schonendes professionelles Stechen mit hochqualitativen Spezialnadeln. Dank der Freehand-Technik unserer erfahrenen Profis ist das Piercen kurz und schmerzlos.



Neben der hohen Qualität unterscheidet sich GLAMBOU Piercing auch beim Look & Feel von herkömmlichen Studios. Wir setzen auf helle, beige und rosa Farbtöne. Diese Farbwahl untermalt unseren hohen Anspruch an Qualität, Style und Hygiene. GLAMBOU Piercing ist die kunstvolle Synthese von zeitgemässer Ästhetik, Sicherheit und Vertrauen.



Die GLAMBOU-Erfolgsstory

«Mit der Neueröffnung von GLAMBOU Piercing in Zürich setzen wir unsere Erfolgsgeschichte nun auch in der Schweiz fort», sagt GLAMBOU-CEO Cornelius Lauritzen. In Deutschland ist GLAMBOU Piercing bereits in Form von Shop-in-Shop-Konzepten im Premium-Kaufhaus Breuninger in Stuttgart und Nürnberg präsent. Dieses Jahr folgt die Eröffnung von weiteren GLAMBOU-Piercing-Stores in Kooperation mit der KaDeWe Group in Berlin und Hamburg.



GLAMBOU Piercing fügt sich perfekt in die faszinierende Schmuckwelt von GLAMBOU ein und ergänzt unser Angebot um eine vielversprechende neue Linie. Die GLAMBOU AG ist der innovative Anbieter kuratierter Schmuckstücke aus aller Welt. Unsere Mission besteht darin, eine einzigartige Plattform zum Erleben von Schmuck anzubieten. Dies geschieht zunehmend Online sowie in Offline-Stores in europäischen Premium-Kaufhäusern. Neben der Eigenmarke Pompidou bietet GLAMBOU die Kreationen von über 25 Marken und Designern an. Die GLAMBOU AG verfolgt leidenschaftlich und konsequent das Ziel, zum führenden Online-Schmuckhändler zunächst in Deutschland und der Schweiz zu werden.



Für weitere Auskünfte steht CEO Cornelius Lauritzen gerne zur Verfügung. Telefon +491732625700, E-Mail c.lauritzen@glambou.com.

