Planegg/München, 26. Juli 2021



Ad hoc: MorphoSys AG aktualisiert die Finanzprognose für 2021 und reduziert Finanzverbindlichkeiten

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gibt heute eine Aktualisierung ihrer Finanzprognose für das Jahr 2021 bekannt, nachdem die jüngste Auswertung der Finanzergebnisse von MorphoSys für das erste Halbjahr 2021 vorläufig abgeschlossen wurde.

Basierend auf den vorläufigen ungeprüften Konzernergebnissen für die ersten sechs Monate 2021 erwartet MorphoSys nun einen Konzernumsatz in der Größenordnung von 155 bis 180 Millionen Euro (bisher: 150 bis 200 Millionen Euro, veröffentlicht am 15. März 2021 und bestätigt am 5. Mai 2021). Die aktualisierte Umsatzprognose spiegelt in erster Linie die aktualisierten Erwartungen für die Produktumsätze von Monjuvi(R) wider.

MorphoSys erwartet nun betriebliche Aufwendungen, die sich aus Aufwendungen für F&E, Vertrieb sowie Allgemeines und Verwaltung zusammensetzen, in einer Größenordnung von 435 bis 465 Millionen Euro (bisher: 355 bis 385 Millionen Euro). Es wird nun erwartet, dass die Aufwendungen für F&E 52 bis 57% der betrieblichen Aufwendungen des Konzerns ausmachen (bisher: 45-50%), ohne Berücksichtigung einmaliger transaktionsbezogener Kosten. Die aktualisierte Prognose für die betrieblichen Aufwendungen des Konzerns spiegelt hauptsächlich die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals (Constellation) wider, die am 15. Juli 2021 vollzogen wurde. Die geänderte Spanne für den Konzern beinhaltet auch einmalige Transaktionskosten in Höhe von 36 Millionen Euro, die im Zusammenhang mit den Vereinbarungen mit Constellation und Royalty Pharma stehen.