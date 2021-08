Foto: Hochwasser in Rheinland-Pfalz im Juli 2021, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Hochwasser in Rheinland-Pfalz im Juli 2021, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Rückversicherer Munich Re hält die umstrittene Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für alle Gebäudeversicherer für umsetzbar. Das sagte Konzernchef Joachim Wenning der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe).



"Wenn der Staat sagen würde, wie in der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es auch eine Elementarschaden-Pflichtversicherung, dann wäre das für uns als private Versicherungswirtschaft machbar." Allerdings stellt Wenning eine klare Bedingung: "Entscheidend dabei ist, dass die Prämien das jeweilige Risiko widerspiegeln, das heißt: individuelle statt identischer Prämien." Nach der Flutkatastrophe vom Juli war die Debatte über eine Elementarschaden-Pflichtversicherung neu entbrannt. In Rheinland-Pfalz sind nur 37 Prozent der Gebäude gegen solche Schäden versichert, in Nordrhein-Westfalen 37 Prozent.