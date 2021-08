Immobilienaktie ist nicht gleich Immobilienaktie. Und Immobilienaktien sind normalerweise auch keine Kursverdoppler, aber sie könnten dem Aktionär auch in unruhigeren Börsen-Zeiten helfen sein Depot „wetterfester“ zu machen.Und derzeit häufen sich die Stimmen, die von einer bevorstehenden Korrektur sprechen. Grund für uns heute mit der Serie über „defensive Aktien“ für stürmische Zeiten zu beginnen. Gerade weil die Börsen seit den Corona-Tiefs im März letzten Jahres eine beeindruckende Kursentwicklung hinlegten, die einen durchaus schwindlig machen könnte, steigt die Nervösität. Und so steigt wohl auch die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Insbesondere im Umfeld steigender Inflationszahlen, eines schwelenden Konflikts zwischen den USA und China, Wachstumseinschränkungen durch Mangel an Komponenten, wie beispielsweise der Chipmangel in der Automobilindustrie, sinkende Attraktivität chinesischer Aktien wegen politischer „Aktivitäten“, Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie, …