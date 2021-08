Kurz und Knapp von der GOLDINVEST Redaktion präsentiert

Neuesten Schätzungen zufolge wird allein die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr Schäden von 220 Milliarden EUR durch Attacken von Cyberkriminellen erleiden. Ein Ende der Angriffe ist nicht in Sicht, wohl aber gibt es vielversprechende neue Technologien, die es den Hackern künftig schwerer machen werden. Quantum eMotion (TSXV: QNC; FRA: 34Q0) aus Montréal arbeitet derzeit an der Miniaturisierung einer Hardware, die sich die quantenmechanische Zufallsverteilung von Elektronen für die Verschlüsselung zunutze macht. Demnächst soll ein erster USB-Stick mit Quantenzufallszahlengenerierung marktreif sein. Marktkenner schätzen, dass der Markt für quantenbasierte Sicherheitssysteme in den kommenden 10 Jahren auf 14 Mrd. USD steigen wird.

Goliath Resources trifft mit Step-Out Bohrung erneut ins Schwarze!

Die Surebet-Entdeckung von Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) wächst rasant in alle Richtungen. In einer Step-Out-Bohrung, 600 Meter vom ersten Bohrplatz entfernt, hat auch die insgesamt sechste Bohrung auf dem Projekt einen bedeutenden Abschnitt mit Mineralisierung durchteuft. Der gemeldete Bohrabschnitt mit Quarz-Sulfid-Adern ist 61,5 Meter lang. Von Bedeutung ist, dass es sich um die erste Bohrung von einer neuen Bohrplattform (North Pad) handelt.

Brigadier mit neuer Entdeckung im unerforschten Teil von Picachos

Brigadier Gold Limited (TSXV: BRG; FRA: B7LM) meldet eine neue Kupferentdeckung auf seinem Picachos Projekt in Mexiko 15 Kilometer von der bekannten hochgradigen Silbermineralisierung entfernt: Jüngste Analyseergebnisse deuten auf ein neues silber- und kupferreiches Vorkommen in einem 110 Meter langen Graben auf dem Teilgrundstück Colinas auf dem Gold-Silber-Kupfer-Projekt Picachos in Sinaloa, Mexiko hin.

Sonoro Gold: Hohes Kurspotenzial kurz- und langfristig

In einer aktuellen Ausgabe des The Mineral Wealth Report haben die Analysten von Anthony Garson and Associates die Aktie des angehenden Goldproduzenten Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) unter die Lupe genommen. Und sie kommen zu dem Schluss, dass die Papiere noch jede Menge Aufwärtspotenzial haben.

First Graphene: Vertriebsdeal mit brasilianischer Gerdau Graphene!

Spannende Neuigkeiten von First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7). Der der australische Graphenproduzent kann heute mitteilen, dass man eine Vertriebsvereinbarung mit der brasilianischen Gerdau Grafeno Ltda. (Gerdau Graphene) abgeschlossen hat. Diese sieht vor, dass Gerdau Graphene, eine Division des gleichnamigen brasilianischen Stahlgiganten, First Graphenes PureGRAPH-Produkte in abgesprochenen Regionen vertreibt und neue Anwendungen für PureGRAPH entwickelt!

Cerro de Pasco darf endlich auf Quiulacocha in Peru bohren!

In Peru hat die Verwaltung wenige Tage nach der endgültigen Einsetzung des neuen Präsidenten Pedro Castillo die Arbeit wieder aufgenommen. Wie Cerro de Pasco Resources (CSE: CDPR; FRA: N8HP) mitteilt, hat das Ministerium für Energie und Bergbau (das „MINEM”) dann am 3. August 2021 die Umweltverträglichkeitserklärung (Declaración Impacto Ambiental) für die Bohrungen auf der Bergelagerstätte Quiulacocha im Bezirk Simon Bolivar von Pasco, Peru, gebilligt!

P2 Gold: Tests bestätigen hohe Gold- und Kupfergewinnungsraten auf Gabbs

Metallurgische Tests an zwei 36 Kilogramm großen Proben aus dem oberflächennahen, oxidischen Teil des Gabbs Gold-Kupfer-Projekts in Nevada haben sehr gute Gewinnungsraten von 97,5 Prozent für Gold und 95,2 Prozent für Kupfer ergeben und deuten auf das Haufenlaugungspotenzial des oxidischen Erzes hin. Untersucht wurde die Oxidmineralisierung des Sullivan Zone. Die Ergebnisse sind Teil einer größeren metallurgischen Untersuchung, die P2 Gold (TSXV: PGL; FRA: 4Z9) parallel zu den Bohrungen auf dem Gabbs-Projekt durchführt.

Matador Mining: Günstige Chance im Neufundland-Goldrausch dabei zu sein

Die Analysten von Shaw and Partners haben vor Kurzem ihre Einschätzung zur Aktie der australischen Goldgesellschaft Matador Mining (WKN A2DKV4 / ASX MZZ) aktualisiert. Sie bekräftigen dabei die Empfehlung „kaufen“ und das Kursziel von 0,80 CAD, was vom aktuellen Kurs aus Aufwärtspotenzial von rund 80% bedeutet! Shaw and Partners hatte die jüngste Finanzierung – Matador nahm 16 Mio. AUD über die Ausgabe von 28,6 Millionen Aktien ein – zum Anlass genommen, sich das Unternehmen noch einmal anzusehen.

JV zwischen FYI Resources und Alcoa auf der Zielgeraden

Die Joint-Venture-Verhandlungen zwischen FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) und Alcoa Australia sind auf der Zielgeraden. Beide Parteien haben sich nochmals einen Monat Zeit für den Abschluss einer bindenden Joint-Venture-Vereinbarung gegeben. Die Exklusivität der vorausgegangenen 90 Tage bleibt bestehen. Beide Parteien betonen: Die Absicht der Parteien, die Entwicklung des Projekts zu beschleunigen, wie im ursprünglichen MOU angekündigt (siehe ASX-Meldung vom 8. September 2020), bleibt ungeachtet dieser Verlängerung bestehen.

Tembo Gold: Phoenix Gold Fund erhöht Beteiligung auf 11, 75%

Tembo Gold (TSXV TEM / FRAU T23A) schließt die erste Runde seiner laufenden Finanzierung und holt sich mit dem Unternehmer Ian Stalker einen der großen Namen der Bergbaubranche als Berater an Bord. Im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde hat der in Kuala Lumpur ansässige Hedgefonds Phoenix Gold Fund zudem seine Beteiligung an Tembo auf jetzt 11,75 Prozent erhöht. Phoenix investierte in seiner Leadorder 1,5 Mio. CAD für 10.000.000 neue Aktien. Insgesamt wurden beim ersten Closing 14.103.365 Tembo Aktien beim Preis von 0,15 CAD pro Aktie platziert.

EcoGraf will in Schweden Nachbar von Northvolt werden!

EcoGraf Limited (ASX: EGR, FRA: FMK) hat sich ein 65.000 m² großes Industriegelände im schwedischen Skellefteå als potenziellen Standort für eine europäische HF-freie EcoGraf™-Anlage für Batterieanodenmaterial reservieren lassen. Die nordschwedische Industriestadt Skellefteå liegt verkehrsgünstig an der Ostseeküste. Bei der Standortwahl dürfte eine entscheidende Rolle gespielt haben, dass das Batterie-Unternehmen Northvolt in Skellefteå angesiedelt ist. Im Oktober 2017 hatte Northvolt entschieden, hier eine Fabrik zur Herstellung von Lithiumionen-Batteriezellen zu bauen.

ADX Energy: Analysten heben Kursziel deutlich an

Die Analysten von Auctus Advisors haben ihr Kursziel für die Aktie von ADX Energy (WKN 875366 / ASX ADX) deutlich angehoben. Sie sehen damit jetzt ein Kurspotenzial von mehr als 470% für die australische Gesellschaft! Wie die Experten ausführen, habe ADX mit den Produktionszahlen zum zweiten Quartal 2021 – 348 boe/d (barrel of oil per day) – die Erwartungen von Auctus erfüllt. Nun stehe aber ein sehr wichtiges zweites Halbjahr für die Gesellschaft an, da wichtige Neuigkeiten zu erwarten seien. Für die Analysten ist dabei das wichtigste Ereignis die Bohrung der Anshoff-Quelle in Österreich.

Nova Minerals: Lithiumbeteiligung Snow Lake kurz vor Börsengang

Nova Minerals (ASX NVA / WKN A2H9WL) ist mehr als „nur“ ein Goldexplorer. Das Unternehmen hält unter anderem noch 74% der Anteile an der Lithiumgesellschaft Snow Lake Resources, die sich auf die kanadische Provinz Manitoba konzentriert. Und deren IPO, das 23 Mio. Dollar schwer sein soll, ist nun einen weiteren Schritt näher gerückt.

Kursexplosion: Seltene Erden-Ressource steigt um 117 Prozent!

Vor fast genau zwei Jahren kündigte American Rare Earths (WKN A2P8A0 / ASX ARR) die Übernahme des Seltene Erden-Projekts La Paz in den USA an. Das hat sich seitdem sehr positiv im Kurs der Aktie bemerkbar gemacht. Heute gab es einen weiteren Kurssprung, nachdem die australische Company eine sehr starke, neue Ressourcenschätzung zu La Paz vorlegte!

