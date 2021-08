DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Managed Services Provider FKS IT nutzt USU-Lösung im IT Service Management 18.08.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zur effizienten Steuerung ihrer IT-Services setzt die FKS IT GmbH & Co. KG auf die USU-Lösung für IT Service Management (ITSM). Der Managed Services Provider betreut rund 300 mittelständische Firmenkunden in Hamburg und Umgebung in den Bereichen IT on premises, Print- sowie Cloud-Services. Das starke Wachstum des Kundenkreises und damit verbundene neue Anforderungen waren die Treiber für die Implementierung eines neuen ITSM-Tools. Die Hauptziele des Projekts waren die Ablösung von Insellösungen sowie die Standardisierung und Automatisierung von IT-Serviceprozessen auf Basis einer ITIL(R)-basierten Standard-Software. Details zum Projekt und dessen Mehrwert für FKS IT stehen in einer Case Study kostenfrei zum Download zur Verfügung: bit.ly/case-study-fks-it

Die Verantwortlichen bei FKS IT haben den Anspruch, Anpassungen per Customizing selbstständig vornehmen zu können. Deshalb war neben der funktionellen Leistungsfähigkeit der ITSM-Lösung auch deren Flexibilität für individuelle Anpassungen - bei gleichzeitig hoher Prozess-Standardisierung - ein wichtiges Entscheidungskriterium. Die individuelle Konfigurierbarkeit der Lösung ist u. a. wichtig, um Tickets einzelnen Kunden zuordnen und diese kundenspezifisch abrechnen zu können.

Durch die erfolgreiche Implementierung der USU-Lösung im Incident Management erzielt FKS IT heute einen deutlich höheren Service-Reifegrad bei Managed Services: "Unsere neue USU-Lösung im IT-Support ist für uns ein Quantensprung im Vergleich zum vorherigen Tool. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit USU ist uns besonders wichtig: Wir kommunizieren auf Augenhöhe und direkt miteinander - basierend auf gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit", so Christine Rüller, Prokuristin und Verantwortlich für Prozess- und Organisationsentwicklung bei der FKS IT GmbH & Co. KG.