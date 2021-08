Der Chef der US-Notenbank Powell spricht in Jackson Hole von einem „baldigen Tapering“ und die Bullen an der Wall Street hören „kein Tapering“.

Diese selektive Wahrnehmung passiert zwar nicht das erste Mal in der Aufwärtsbewegung der Börsen seit knapp anderthalb Jahren, aber jeder Anleger, der darauf vertraut hat, lag richtig und konnte bislang nicht viel Geld am Aktienmarkt verlieren.

Und selbst wenn die Federal Reserve im vierten Quartal oder zum Jahreswechsel mit einer Reduzierung der Anleihekäufe beginnen sollte, sie nähme noch lange kein Geld aus dem Markt und auch von einer Zinserhöhung ist die Finanzwelt immer noch Meilen entfernt. Hinweise nach einem hastigen Kurswechsel der Fed waren in der Rede von Powell am Freitag nicht zu finden und das sorgte für Erleichterung auf dem Börsenparkett und für neue Rekorde an der Wall Street.

Der Deutsche Aktienindex hat mit diesem Rückenwind und einem Sprung über die Vorwochenhochs in dieser Handelswoche die Chance, an seine Rally anzuknüpfen und das Allzeithoch bei knapp übger 16.000 Punkten anzusteuern. Unter 15.930 Zählern dürfte sich die Schaukelbörse zunächst fortsetzen.

Heute suchen Anleger zunächst einmal in den Daten zur Inflation nach Hinweisen, dass die Prognosen der Europäischen Zentralbank einer nur "vorübergehenden Inflation" zutreffend sind.

