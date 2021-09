BARCLAYS stuft MORPHOSYS auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Rosie Turner

Analysiertes Unternehmen: MORPHOSYS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Morphosys von 90 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Rosie Turner kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kräftig ihre Schätzungen für das Biotech-Unternehmen - vor allem wegen dem neuen Geschäftsmix nach der Übernahme von Constellation Pharma und dem Hauptmedikament Monjuvi. Durch den bisherigen Kursrückschlag der Aktie in diesem Jahr bleibe ein neutrales Votum aber gerechtfertigt./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 19:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.