Mydecine nimmt im September 2021 an bevorstehenden Konferenzen teil

- Die 23. Annual Global Investment Conference von H.C. Wainwright findet vom 13. bis 15. September 2021 virtuell statt. Die Unternehmenspräsentation von Herrn Bartch wird ab Montag, den 13. September um 7 Uhr ET (13 Uhr MEZ) auf Abruf verfügbar sein.

- Der von Oppenheimer virtuell ausgerichtete Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit findet vom 20. bis 23. September 2021 statt. Herr Bartch wird am Dienstag, den 21. September um 13:15 Uhr ET (19:15 Uhr ET) eine Präsentation halten.

- Die Advances in Mental Health Conference wird am Mittwoch, den 22. September 2021 von Maxim virtuell ausgerichtet. Herr Bartch wird im Rahmen der virtuellen Reihe von Podiumsdiskussionen mit dem Titel „Disruptors in the Mental Health Space“ [Strukturenaufbrecher im Bereich psychische Gesundheit] an den Diskussionen zu den Themen „Addiction“ [Sucht], „Delivery/Manufacturing/Technology“ [Verabreichung/Herstellung/Technologie] und „Next Gen NCEs“ [NCEs der nächsten Generation] teilnehmen.

Für weitere Informationen über die Konferenzen oder um ein Einzelgespräch mit dem Management von Mydecine zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Vertreter oder senden Sie eine E-Mail an H.C. Wainwright unter lk@hcwco.com, an Oppenheimer unter opcoconferences@opco.com, an Maxim unter jthompson@maximgrp.com oder an KCSA Strategic Communications unter MYCO@kcsa.com.

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group (NEO:MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) ist ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Biopharma-Unternehmen, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Behandlung von psychischen Störungen und Suchtkrankheiten zu revolutionieren. Mydecine Innovations Group wurde 2019 mit dem Leitgedanken gegründet, dass im Bereich der psychischen Gesundheit und der therapeutischen Behandlung ein erheblicher ungedeckter Bedarf und ein Mangel an Innovationen vorherrschen. Mydecine Innovations Group widmet sich der effizienten Entwicklung von innovativen Therapeutika zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), Depressionen, Angstzuständen, Suchtkrankheiten und anderen psychischen Störungen. Im Geschäftsmodell des Unternehmens werden klinische Studien und Datenergebnisse, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf Therapien auf Psychedelika-Basis kombiniert, die von neuartigen Wirkstoffen mit differenziertem therapeutischem Potenzial untermauert sind. Durch die Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Experten, die sich allesamt durch die Einhaltung der Best Practices auszeichnen, will Mydecine Innovations Group die Entwicklung neuer Medikamente über ihre Plattformen auf verantwortungsvolle Weise beschleunigen, um psychische Störungen wirksam zu behandeln und schließlich die Art und Weise, wie wir diese betrachten, zu verändern. Die Zielvorstellung von Mydecine Innovations Group besteht darin, die derzeitige Lücke zwischen dem aktuellen Versorgungsangebot des Gesundheitswesens für psychische Erkrankungen und den Bedürfnissen der Patienten zu schließen. Der Hauptsitz von Mydecine Innovations Group befindet sich in Denver (Colorado, USA); das Unternehmen betreibt auch eine internationale Niederlassung in Leiden (Niederlande).