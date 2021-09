Die Advance-Decline-Line zeigt, ob der DAX-Trend gesund ist.

Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn der Woche wurde der DAX von 30 auf 40 Aktien erhöht. Den DAX gibt es mit 30 Aktien seit 1988. So gesehen ist die Erhöhung eine kleine Revolution in der Indexberechnung. Ich glaube allerdings nicht, dass sich etwas Grundlegendes am DAX-Verhalten ändern wird. Der DAX enthält die größten deutschen Unternehmen. Tatsächlich wird aber Deutschland in erster Linie durch den wettbewerbsstarken Mittelstand definiert. Es sind also die kleinen und mittleren Unternehmen, die repräsentativ für unsere Volkswirtschaft sind.

Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und damit das so bleibt, ist es wichtig, dass die innere Struktur des Index gesund ist. Das bedeutet, die Mehrheit der DAX-Aktien sollte in einem Aufwärtstrend ansteigen. Das war in der jüngsten Vergangenheit der Fall. Mit den neuen zehn Mitgliedern verändert sich die Zusammensetzung und könnte das Gesamtbild verändern. Die Advance-Decline-Line ist der geeignete Indikator, um Näheres zu erfahren.