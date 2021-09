Seit einem Jahr befindet sich die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum hat sich der Kurs unserer Dauerempfehlung nahezu verdreifacht auf aktuell rund 28,50 Euro.

Seit einem Jahr befindet sich die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum hat sich der Kurs unserer Dauerempfehlung nahezu verdreifacht auf aktuell rund 28,50 Euro. Die Rallye dürfte weitergehen. Hintergrund ist eine fulminante Geschäftsentwicklung. So­eben meldete die auf Sanierungsfälle spezialisierte Beteiligungsgesellschaft einen neuen Umsatzrekord. In den ersten sechs Monaten steigerte Mutares den Konzernumsatz um 76% auf 1,1 Milliarden. Bis zum heutigen Tag haben die Münchner bereits 12 Transaktionen eingetütet. Der Nettogewinn drehte von minus 4,8 Millionen auf plus 19,9 Millionen. Im Berichtszeitraum hat die Beteiligungsgesellschaft sieben Akquisitionen getätigt und drei Exit abgeschlossen. Wegen Corona gibt es so manchen angerosteten Mittelständler zum Schnäppchenpreis. Für den laufenden Turnus kündigt der Vorstand kerniges Wachstum an. Die Konzernerlöse sollen um mehr als 50% klettern auf 2,4 Milliarden. Mit der Vorlage der Halbjahreszahlen hob der Vorstand das mittelfristige Umsatzziel an. Bis 2023 soll die Holding den Konzernumsatz auf 5 Milliarden schrauben, nachdem zuvor 3 Milliarden in Aussicht gestellt worden waren. Das Nettoergebnis soll in einer Range von 1,8 bis 2,2% landen. Die in den vergangenen Monaten vorgegebene Taktzahl an Transaktionen soll daher weiter erhöht werden. Die Aktie notiert im Freiverkehr, viele institutionelle Investoren haben den Titel noch nicht auf dem Zettel. Das könnte sich ändern: Mutares denkt über ein Uplisting in den Prime Standard nach und das könnte im Rahmen einer Kapitalerhöhung vonstatten gehen. Die Beteiligungsgesellschaft benötigt Geld für weiteres Wachstum. Kurzfristig könnte eine solche Maßnahme den Kurs belasten, doch längerfristig zählt das zusätzliche Wachstum. Die Münchner kaufen Unternehmen aus eher traditionellen Branchen mit deutlichem „Verbesserungspotential“. Nach einer „Stabilisierung und Neupositionierung“ sollen die Engagements mit Gewinn wieder abgestoßen werden. Ziel ist eine Rendite des 7 bis 10fachen des eingesetzten Kapitals. Im Juni schloss Mutares den bislang erfolgreichsten Exit der Firmengeschichte ab. Der 73% Anteil an dem LKW-Zulieferer STS Group wurde für 72 Millionen verkauft. Vor acht Jahren hatten die Münchner lediglich 8 Millionen inves­tiert. Eine Verneunfachung des eingesetzten Kapitals! Im Portfolio gut 20 Beteiligungen an Firmen mit eher traditionellen Produkten: Stallausrüstung, Rasenmäher, Gummi­teile, Kühltanks etc. Der Schwerpunkt liegt auf Autozulieferern. Die Mutares-Aktie ist auch etwas für Dividendenjäger, zuletzt wurden 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet, Rendite 5,3%. Fazit: Das Geschäftsmodel, leicht angerostete Mittelständler wieder flott zu machen und mit einem schönen Gewinn zu verkaufen, funktioniert. Wermutstropfen: Das Portfolio ist zyklisch. Die Aktie hat weiteres Potential.