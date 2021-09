Mindset Pharma liefert durch Drug Discrimination Assay weiteren Nachweis für die Eignung seines Leitkandidaten MSP-1014 als Psilocybin-Analogon der nächsten Generation

Toronto, Ontario-- 14. September 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute bekannt gegeben, dass sein Leitkandidat MSP-1014 im Rahmen eines sogenannten ‚Drug Discrimination Assay‘ (Anm.: Vergleichstest zur Bewertung der Missbrauchsanfälligkeit von Wirkstoffen) mit Psilocybin vergleichbar war. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass MSP-1014 einen ähnlichen Wahrnehmungszustand hervorruft wie Psilocybin, was im Zuge der klinischen Einführung von MSP-1014 dessen Eignung als therapeutisches Analogon zu Psilocybin der ersten Generation bestätigt.