Ein Ende der Korrektur ist (noch) nicht auszumachen. Vielmehr hat sich die charttechnische Situation der Aktie mit Erreichen der 6 US-Dollar noch einmal verschärft. Einen Bruch dieser eminent wichtigen Unterstützung gilt es für die Aktie unter allen Umständen zu verhindern. Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Die Relevanz der Unterstützung um 6 US-Dollar wird im oberen Chart deutlich. Nachdem die Zone bereits Mitte August angelaufen wurde, steht sie nach einem mehr oder weniger misslungenen Erholungsversuch nun erneut unter Druck.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für Cronos klar definiert. Unter allen Umständen muss ein signifikanter Rücksetzer unter die 6,0 US-Dollar verhindert werden. Sollte es dennoch dazu kommen, würde sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential in Richtung 5,3 US-Dollar eröffnen. Um das Chartbild zu entspannen, muss der Aktie unbedingt eine Rückkehr über die 7,0 US-Dollar gelingen.

Unter fundamentalen Aspekten standen die Anfang August veröffentlichten Ergebnisse für das 2. Quartal im Fokus. Diese fielen ambivalent aus und offenbarten auch einige Schwächen.

Cronos gab den Nettoumsatz im zweiten Quartal 2021 mit 15,622 Mio. US-Dollar an, nach 12,611 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Das Unternehmen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettogewinn in Höhe von 56,77 Mio. US-Dollar aus. Im ersten Quartal 2021 wurde ein Nettoverlust in Höhe von -161,625 Mio. US-Dollar verzeichnet. Im zweiten Quartal 2021 profitierte das Unternehmen allerdings von positiven Einmaleffekten. Das wird unter anderem in der so wichtigen Kennzahl adjustiertes EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) deutlich. Das adjustierte EBITDA wurde für das 2. Quartal negativ mit -49,759 Mio. US-Dollar angegeben. Bereits im ersten Quartal 2021 wurde ein negatives adjustierte EBITDA (Q1: - 37,075 Mio. US-Dollar) ausgewiesen.

Kurzum. Cronos konnte mit den Q2-Daten nicht wirklich punkten. Die Aktie befindet sich zudem in einer schwierigen charttechnischen Lage. Sollte es für den Wert nun auch noch unter die 6 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.