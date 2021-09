goldinvest.de Australischer ESG Trust wird Großaktionär bei FYI Resources Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 16.09.2021, 12:26 | 34 | 0 16.09.2021, 12:26 | Ein großer ESG-Fonds setzt jetzt auf FYI Resources. Ein großer ESG-Fonds setzt jetzt auf FYI Resources. Perennial Value Management Limited hat seit Mai dieses Jahres bislang 17,491,500 Aktien von FYI Resources im freien Markt erworben. Der auf ESG-Thema spezialisierte Trust hält damit inzwischen 5,1 Prozent der Anteile an FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL). Das geht aus einer Pflichtmitteilung der australischen Börse hervor, die Perennial jetzt als so genannten „substantial holder“ ausweist. Erst Anfang September ist Perennial von der Responsible Investment Association Australasia in einer umfassenden Studie als "Responsible Investment Leader" eingestuft worden. Der Responsible Investment Benchmark Report Australia 2021 zeigt, dass der Markt für verantwortungsbewusste Investitionen in Australien weiter an Popularität gewonnen hat und 2020 auf 1,2 Billionen Dollar anstieg, wobei die Vermögenswerte für verantwortungsbewusste Investitionen 15-mal schneller wachsen als die gesamten professionell verwalteten australischen Investitionen. Die Studie zeigt auch, dass der Anteil verantwortungsbewusster Investitionen an den gesamten verwalteten Fonds von 31 % auf 40 % im Jahr 2020 steigt, obwohl die Zahl der professionell verwalteten Fonds in Australien im gleichen Zeitraum nur um 2 % zunimmt. Diese Verlagerung wird durch veränderte Verbrauchererwartungen, eine starke finanzielle Performance und die zunehmende Bedeutung verschiedener sozialer und ökologischer Themen - vom Klimawandel bis hin zur Rassenungerechtigkeit - gefördert. Investmentmanager, die sich für verantwortungsbewusste Investitionen und führende Praktiken einsetzen, sehen, dass Geld in ihre Fonds fließt, während diejenigen mit ineffektiven Richtlinien und schlechten Prozessen zurückbleiben, da das Kapital abwandert. Der Bericht zeigt, dass nur ein Viertel der Anlageverwalter in Australien einen führenden Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren verfolgt, was die anhaltende Kluft zwischen den Anlageverwaltern, die behaupten, verantwortungsbewusst zu investieren, und denen, die dies nachweisen können, verdeutlicht. https://perennial.net.au/wp-content/uploads/2019/06/Australian-Shares- ... Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

