Bleibt Deutschland ein Magnet für Geldwäscher? Die Bundestagswahl muss kein Paukenschlag, sondern ein Trommelkonzert für die Geldwäschebekämpfung sein

"Die riesigen Summen, die jährlich in Deutschland gewaschen werden, sind Gelder,die am Fiskus und damit an uns allen vorbeigehen. Mit diesen Geldern könntenSchulen saniert, Kindertagesstätten gebaut und Start-ups gefördert werden. DieGeldwäschebekämpfung muss ganz oben auf der politischen Agenda der neuenKoalition stehen. Davon wird die gesamte Gesellschaft profitieren.", soChristian Tsambikakis, Co-Geschäftsführer bei Kerberos Compliance.Andreas Engels, Co-Geschäftsführer bei Kerberos Compliance, erklärt: "Cum-Ex, Wirecard , N26; Geldwäsche und Korruption werden uns auch nach der Bundestagswahlbegleiten. Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Wir stehen vor großenHerausforderungen und brauchen deshalb effektivere Maßnahmen, um Geldwäsche inDeutschland und Europa zu bekämpfen. Dazu gehören mehr Digitalisierung bei derKooperation zwischen Behörden und Unternehmen, ein stärkerer Vollzug, und eineumfassende Verfolgung nach Meldungen von Verdachtsfällen sowie mehr europäischeZusammenarbeit."Einen wichtigen Schritt bildet das Gesetzespaket der EU-Kommission zurGeldwäschebekämpfung, mit dem unter anderem eine neue EU-Behörde geschaffen, eineinheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche undTerrorismusfinanzierung, und eine Bargeldobergrenze EU-weit eingeführt werdensoll. Eine Bargeldobergrenze allein löst die Geldwäscheprobleme in Deutschlandjedoch nicht."Kriminelle akzeptieren weder Kreditkarten noch PayPal bei Drogenverkäufen,Raubüberfällen oder Erpressungen. Doch es braucht noch weiterführendeMaßnahmen.", sagt Engels weiter.Wie kann Geldwäschebekämpfung also endlich effektiv umgesetzt werden?"Erstens müssen wir mehr Branchen im Rahmen des Geldwäschegesetzes verpflichten.Es kann nicht sein, dass z.B. Bauträger und Bauunternehmer immer noch keineGeldwäscheprävention betreiben müssen. Zweitens müssen Aufsichts- undVollzugsbehörden personell und technisch besser ausgestattet werden. Jederinvestierte Euro wird hier doppelt und dreifach zurückfließen. Drittens muss derZugang zu unbürokratischer und kostengünstiger Geldwäscheprävention vereinfachtwerden. Geldwäscheprävention muss von jedem geleistet werden - und geleistetwerden können.", erklärt Tsambikakis."Anstatt abstrakt über individuelle Verfehlungen zu diskutieren, sollte dasProblem jetzt konkret angegangen werden. Geldwäscher entwickeln immer neueMethoden, um illegal erwirtschaftete Gelder in den regulärenWirtschaftskreislauf zu schleusen. Deshalb brauchen wir mit der Bundestagswahlkeinen Paukenschlag, sondern ein Trommelkonzert, um Deutschland als Magnet fürGeldwäscher endlich unattraktiv zu machen.", so Engels.Über KerberosDer Compliance-Dienstleister Kerberos wurde im Dezember 2017 gegründet. Heuteist das Start-up einer der führenden Anbieter digitaler Lösungen im Bereich derGeldwäscheprävention. Mehr als 1.500 Unternehmen aus den unterschiedlichstenBranchen verlassen sich schon heute auf die Compliance-Dienstleistungen des über60 Spezialisten starken Teams aus den Bereichen Recht, IT, OperationsManagement, Datenanalyse und Compliance.Pressekontakt:Stefan Sartorius und Viktor ReierTelefon: +49 0221 6508 8920E-Mail: mailto:presse@kerberos-compliance.comWebsite: https://www.kerberos-compliance.com/unternehmen/presse/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154805/5022965OTS: Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH