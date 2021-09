Der Kurssprung hatte sich angekündigt und so haben wir ihn heute gesehen.

Der Kurssprung hatte sich angekündigt und so haben wir ihn heute gesehen. Vom Hoch fiel der DAX ganze 350 Punkte, was man nicht jeden Tag erlebt. Halt hat er an der unteren Trendlinie gefunden. Der September macht, wie vor Wochen gesagt, seinem Namen Ehre und beschert uns fallende Kurse. Das einzige Problem ist, sollten wir zu stark fallen, dann sehen wir im Herbst keine neuen Hochs. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.