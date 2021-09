DORTMUND (dpa-AFX) - Was wäre Borussia Dortmund ohne Erling Haaland? So lange der Bundesliga-Topscorer trifft, wie er will, kann sich der BVB auch seine unnötigen Unkonzentriertheiten in der Defensive leisten. Nach der nächsten Doppelpack-Gala des 21-Jährigen beim 4:2 (2:0) am Sonntag gegen Union Berlin schickte BVB-Trainer Marco Rose gleich eine Ansage an die Konkurrenz: "Wenn er die Qualität jetzt auch noch hat, dann Ui-Ui - dann viel Spaß an alle anderen, die noch auf uns warten."

Gemeint war Haalands neu entwickelte Stärke beim Kopfballspiel. Wie schon beim 4:3-Spektakel in der Vorwoche bei Bayer Leverkusen traf der Norweger auch gegen Union wieder per Kopf zum 2:0 (24. Minute). Es war indes erst sein viertes von nun 47 Bundesligatoren - in 48 Spielen - per Kopf. "Er hat viele Stärken und arbeitet sogar an seinen Schwächen", sagte Abwehrchef Mats Hummels dazu.