NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed werden die US-Aktienmärkte am Mittwoch zur Eröffnung mit moderaten Gewinnen erwartet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine halbe Stunde vor dem Handelsstart rund 0,6 Prozent höher bei 34 134 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Dienstag zum Start mit einem Anstieg von rund 0,5 Prozent erwartet.

Zur Wochenmitte steht die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve im Mittelpunkt. Nach ihrer zweitägigen Zinssitzung will die Fed am Abend neue Entscheidungen bekanntgeben. Mit Spannung wird erwartet, ob die Zentralbank ein konkretes Signal für die erwartete geldpolitische Wende geben wird. Es geht um die Wertpapierkäufe der Fed von monatlich 120 Milliarden Dollar. Fachleute rechnen mit einer schrittweisen Rückführung, beginnend um die Jahreswende herum.