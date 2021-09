DGAP-Media / 23.09.2021 / 11:49

Mabanaft und die NACOMPEX GmbH arbeiten in zwei Pilotprojekten zur Entwicklung eines innovativen und dezentralen Wasserstoffspeicher- und -transportsystems zusammen. Der Bund und das Land Sachsen fördern die Projekte im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie mit 1,8 Millionen Euro. Mabanaft und NACOMPEX gehen eines der zentralen technologischen Probleme der Energiewende gemeinsam an: die effiziente und sichere Speicherung von Wasserstoff. Deshalb beteiligt sich Mabanaft an dem Unternehmen mit Sitz in Dresden, Sachsen. Dort erforscht und entwickelt NACOMPEX innovative Energiespeicher. "Wir wollen die Energiewende aktiv mitgestalten und unseren Kundinnen und Kunden innovative Lösungen anbieten, mit denen sie ihre CO 2 -Emissionen senken können", erklärt Volker Ebeling, Senior Vice President New Energy, Chemicals & Gas bei Mabanaft. "Unsere Beteiligung an der NACOMPEX GmbH unterstreicht unser Bekenntnis zu einer vielversprechenden Technologie in einem wichtigen Zukunftsmarkt. Hiermit könnte man Wasserstoff als Energieträger auf vereinfachtem Wege sozusagen bis an die Türschwelle unserer Kunden bringen."