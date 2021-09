(Im 4. Absatz, letzter Satz, wurde der Vorname ergänzt: Bertelsmann-Chef Thomas Rabe)

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der Bertelsmann-Konzern muss sich bei dem Börsengang der Dienstleistungssparte Majorel an diesem Freitag mit weniger Einnahmen als erhofft begnügen. Inklusive der Mehrzuteilungsoption fließen an ihn nun 380 Millionen Euro, wie Bertelsmann am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Grund dafür ist, dass der Ausgabepreis für eine Majorel-Aktie auf 33 Euro festgelegt wurde. Damit erreichte das Papier nur das untere Ende der Spanne von 32 bis 39 Euro. Bertelsmann bleibe strategischer Aktionär von Majorel, hieß es weiter.

Am Freitag sollen gut 20 Millionen existierende Aktien an der Euronext in Amsterdam an die Börse gebracht werden. Weitere drei Millionen Aktien sind über eine Mehrzuteilungsoption möglich. Beide Unternehmen werden nach der Platzierung jeweils 39,5 Prozent des ausstehenden Kapitals an Majorel halten. Sollte die Mehrzuteilungsoption ausgeübt werden, schrumpfen die Anteile auf 38 Prozent. Früheren Angaben zufolge hatten Bertelsmann und Saham jeweils die Hälfte der Anteile besessen.