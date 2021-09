Biontech, Valneva, Daimler, Tesla, Lufthansa, Nel – hier spielt die Musik

Der DAX hat in dieser Woche größere Schwankungen gezeigt, was sicher nicht nur Evergrande, sondern auch der Sorge und Unsicherheit um die Bundestagswahl zuzuschreiben war. Daniel war zu Gast im Webinar bei L&S in dem es ausführlich um die Wahl geht. Wie kann man sich positionieren, welche Aktien profitieren, wie agieren Indizes Vor-und-Nach Wahlen und worauf muss man unbedingt achten - alles hier im Webinar bei YouTube.

Liebe Leser, DAX-Korrektur auf 15.500 Punkte. Und um die Ecke gedachte Chancen bei Biontech und Varta. Warum sind solche Trades sehr oft erfolgreich? Weil wir Behavioral Finance im Team mit klassischer technischer Analyse kombinieren.

Wir haben bei Feingold Research das große Glück, aktive Fondsmanager, technische Analyse, Sentimentspezialisten und Produktexperten zu kombinieren.



Dazu erörtern wir im Dienst die Frage – kommt Biontech in den DAX und wie investiert man gerade bei Biontech, Novovax, Curevac oder Moderna? Denn – am Mittwoch Nachmittag brechen die Impfaktien auf breiter Front ein. Überfällig, wenn wir unsere Sentiment-Daten bemühen. Die Auswertung zeigte schon am Montag – feuerrote Überhitzung.