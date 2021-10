ADX Energy treibt die Kooperation mit Siemens Energy im Bereich Geothermie voran. Ein günstiger Standort für die Pilotanlage scheint gefunden.

ADX Energy (WKN 875366 / ASX ADX), Öl- und Gasproduzent mit grünen Ambitionen, ist über seine österreichische Tochtergesellschaft eine Vereinbarung mit Siemens Energy und RED Drilling & Services im Bereich Geothermie eingegangen.

ADX, Siemens Energy und RED werden gemeinsam eine kleinere Demonstrationsanlage errichten, die eine Kohlenstoffdioxid basierte, geothermische Stromerzeugungstechnologie an einem bestehenden Öl- und Gasbohrstandort in Österreich verwenden soll. Schon im Juli hatten die drei Firmen eine Absichtserklärung in dieser Hinsicht unterzeichnet.