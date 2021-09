NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt zeichnen sich gerade für Technologie-Werte weitere Verluste ab. In Europa rutschte der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology auf den tiefsten Stand seit einem Monat und erstmals seit Mai zurück unter das Trendbarometer 50-Tage-Linie. Steigende Anleiherenditen in den USA lassen für die zinssensitiven Wachstumswerte an der Nasdaq nichts Gutes erwarten.

So zeichnet sich für den Auswahlindex Nasdaq 100 beim Broker IG eine Stunde vor Handelsstart ein deutlicher Rückgang um 1,5 Prozent auf 14 980 Punkte ab. Das Vorwochentief bei 14 821 Punkten, erreicht nach Sorgen um die Auswirkungen der Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, rückt so wieder in den Fokus der Anleger.