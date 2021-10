Lithium, Seltene Erden, Graphit, Kobalt, HPA usw. - Firmen, die im Bereich der kritischen Mineralien aktiv sind, will Australien mit insgesamt bis zu 2 Mrd. AUD unterstützen.

Die australische Regierung wird eine Kreditlinie in Höhe von 2 Mrd. AUD bereitstellen, die helfen soll, australische Projekte, die sich mit so genannten „kritischen“ Mineralien befassen, zu finanzieren und ins Laufen zu bringen, teilte Premierminister Scott Morrison am gestrigen Dienstag mit.

Zu den so genannten „kritischen Mineralien“ gehören zum Beispiel Lithium und Seltene Erden, die für die Erneuerbaren Energien aber auch für Hochtechnologie- und Rüstungsanwendungen benötigt werden. Teilweise sind Abbau, Verarbeitung und Vermarktung dieser Elemente aber schwierig, was es für neue Unternehmen des Sektors problematisch machen kann, an die nötige Finanzierung zu kommen.