Wie Anleger jetzt mit Lithium-Aktien umgehen sollten.

Die Rally bei Lithium scheint kein Halten mehr zu kennen. Noch vor einem Jahr lagen die Lithiumpreise am Boden, seit voriger Woche handeln sie auf Rekordniveau. Bloomberg erwartet deswegen sogar, dass die Akkupreise in diesem Jahr erstmals seit langem gegenüber dem Vorjahresvergleich nicht mehr fallen könnten.

Ressourcenknappheit beim Akku-Rohstoff Lithium

Alles nur vorübergehend? Zwar betonte Meng Xiangfeng, erster Sekretär der Kommunistischen Partei Chinas, auf einer Rohstoffkonferenz, dass es bei Lithium und anderen für Akkus wichtigen Materialien keine Ressourcenknappheit gäbe. Der Preisanstieg sei „kurzfristig, weil die Nachfrage das Angebot aus den Minen übersteigt“. Doch inzwischen erwarten mehrere Branchenanalysten, dass dieser Zustand über mehrere Jahre anhält.

Grund der deutlich steigenden Nachfrage: Das Wachstum in der Elektromobilität übertrifft alle früheren Erwartungen und die absehbare Lithiumproduktion ist in den kommenden Jahren deutlich niedriger. So sehen beispielsweise die Analysten von Benchmark-Minerals eine dauerhafte Lithiumknappheit, da die Umsetzung von Bergbauprojekten länger dauert, als der Bau neuer Fabriken. Wegen dieser Zeitverzögerung können Engpässe durch Nachfragesteigerungen nicht binnen kurzer Zeit ausgeglichen werden.

Wir haben folgende Aktien für Sie näher untersucht:

- Standard Lithium: Lithium-Aktie für Visionäre

- Orocobre Ltd.: Clevere Übernahme in Australien

- Albemarle: Lithium-Förderer mit enormem Potenzial

Mit Ihren Investitionen wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Stefan Ziermann

Chefredakteur Fuchs-Kapital