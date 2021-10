Lange Zeit beeindruckte die Aktie von The Scotts Miracle-Gro durch eine imposante Aufwärtsbewegung.

Lange Zeit beeindruckte die Aktie von The Scotts Miracle-Gro durch eine imposante Aufwärtsbewegung. Negative Einflüsse erlangten keine Bedeutung. Stoisch setzte die Aktie ihren Weg gen Norden fort. Dieses Bild bot sich zumindest bis in den Mai dieses Jahres hinein…

Aus charttechnischer Sicht nahm zunächst eine imposante Top-Formation immer mehr Kontur an. Mit Auflösung dieser Topformation (wurde im Bereich 225 / 255 US-Dollar ausgebildet) startete im Frühsommer 2021 eine veritable und noch immer andauernde Abwärtsbewegung. Zwischenzeitlich wurde mit 139 US-Dollar auch ein neues 52-Wochen-Tief ausgebildet.

The Scotts Miracle-Gro hat sich in seiner langen Firmengeschichte eine exponierte Marktposition in den Bereichen Garten und Pflanzen auf dem US-Markt erarbeitet und bietet neben Saatgut auch diverse Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Über Zukäufe wurde Hawthorne Gardening in der Vergangenheit gestärkt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Anbietern auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme. Hawthorne Gardening entwickelte sich zudem zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen.

Auch die Anfang August vorgelegten Q3-Daten (3-Monats-Zeitraum zum 03.07.2021) dokumentierten die hohe Wachstumsdynamik des Segments. Und The Scotts Miracle-Gro stärkt die Tochter Hawthorne Gardening weiter. Kürzlich wurde die Übernahme der kalifornische HydroLogic Purification Systems bekannt.

Zudem hat The Scotts Miracle-Gro ein neues Tochterunternehmen, The Hawthorne Collective, gegründet. Ziel ist es, die Aktivitäten im Cannabis-Bereich, die nicht von Hawthorne Gardening abgedeckt werden, im neuen Tochterunternehmen zu bündeln… Die Pläne kosten natürlich Geld.

Aus charttechnischer Sicht kam es für die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten knüppeldick. Die Unterstützungen bei 185 US-Dollar und 175 US-Dollar sind obsolet. Zuletzt ging es auch unter die nicht minder wichtige Unterstützung von 167 US-Dollar. Die Bewegung beschleunigte sich in Richtung 150 US-Dollar. Doch auch diese vermeintlich gut ausgebaute Supportzone hielt nicht. Im Ergebnis wurde bereits ein neues 52-Wochen-Tief (139 US-Dollar) ausgebildet.

Kurzum. Nach dem Rutsch unter die 150 US-Dollar hat sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 125 US-Dollar eröffnet. Bislang wurde dieses noch nicht vollständig abgerufen. Um die Lage zu entspannen, muss die Aktie von The Scotts Miracle-Gro zurück über die 150 US-Dollar; noch besser über die 167 US-Dollar.