Ximen Mining erhält Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet Amelia

Lageplan des Goldkonzessionsgebiets Amelia in der Nähe von Greenwood (B.C.)

Die mehrjährige gebietsbezogene Genehmigung für Amelia gilt für insgesamt 38 Bohrstandorte, von denen 19 für dieses Jahr genehmigt wurden. Von jedem Standort aus können mehrere Bohrlöcher niedergebracht werden, was bedeutet, dass die Genehmigung in diesem Jahr die Durchführung von etwa 11.400 Bohrmetern von insgesamt bis zu 22.800 Bohrmetern gestattet. Die Bohrlöcher sollen zunächst Bereiche in der Tiefe unterhalb der Mine untersuchen; anschließend soll eine Erweiterung der Erzgänge in Richtung Osten erprobt werden.

Perspektivische Ansicht des 3D-Modells der historischen Mine mit den Erzgangmodellen (rot) und den geplanten Bohrlöchern.

Ximen hat bei Stichproben des mineralisiertem Erzgangmaterials aus dem historischen Minengebiet Analysegehalte von bis zu 103 Gramm Gold pro Tonne ermittelt (siehe Pressemeldung vom 22. Oktober 2020).

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemeldung erwähnten historischen Informationen einschließlich Analyseergebnisse von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 2.500.000 Millionen Einheiten zum Preis von 0,20 CAD pro Einheit durchführt, um einen Bruttoerlös von 500.000 CAD zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Emittenten zum Ausübungspreis von jeweils 0,35 CAD. Der Verfall der Warrants könnte vorgezogen werden, falls die Aktien des Emittenten während eines Zeitraums von zehn aufeinander folgenden Tagen zu einem Preis von mindestens 0,45 CAD gehandelt werden. In diesem Fall kann der Emittent die Zeichner schriftlich oder in einer Pressemeldung darüber informieren, dass die Warrants 20 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung verfallen.