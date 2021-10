Nun der Blick auf die Aktien, die Charts und die Anlagestrategie!

Kupfer Aktien wie: Aurubis Aktie, Freeport-McMoRan Aktie, BHP Billiton Aktie, First Quantum Minerals Aktie, Southern Copper Aktie



Zuletzt klopfte der Kupfer-Preis an seinen bisherigen Hochpunkten aus den Jahren um 2010 herum an. Dieser alte Widerstand war aus aktueller Sicht zu hart und es kommt zur Korrektur.



Möglich, dass diese noch weiter führt - meine Anlagestrategie hat zumindest erst mal die Position geschlossen. Bei neuerlich anziehenden Preisen wird sie wieder in den Markt gehen. Sollte es doch zu stärkeren Crash-artigen Rückgängen kommen, so ist sie nicht investiert und sucht später einen Einstieg.



