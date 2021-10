Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire fordert gemeinsam weiteren europäischen Ministern einen Ausbau der Atomkraft in Europa. Das berichten die "Welt" und die Partnerzeitungen der "Leading European Newspaper Alliance" (Lena) unter Berufung auf einen offenen Brief der Minister.Begründet wird der Vorstoß demnach mit dem Kampf gegen den Klimawandel. "Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wollen, brauchen wir Kernenergie", heißt es in dem Schreiben. "Sie ist für uns alle ein unverzichtbarer und verlässlicher Faktor für eine kohlenstofffreie Zukunft." Kernenergie sei "eine saubere, sichere, unabhängige und wettbewerbsfähige kohlenstoffarme Energiequelle".In dem Brief, den unter anderem auch der polnische Umweltminister Michał Kurtyka und der finnische Wirtschaftsminister Mika Tapani Lintilä unterschrieben haben, heißt es weiter: "Für uns Europäer bedeutet die Kernenergie eine Chance, eine starke, ausgesprochen rentable Industrie zu entwickeln, Tausende von qualifizierten Arbeitsplätzen zu schaffen, unsere Führungsrolle in Sachen Klimaschutz zu stärken und Europas strategische Autonomie und Energie-Unabhängigkeit zu sichern." Die Unterzeichner fordern: "Wir sollten diese so entscheidende Chance nicht ungenutzt lassen."