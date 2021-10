HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 425 Pence angehoben. Die Bewertungen im Öl- und Gassektor blieben attraktiv, und angesichts des günstigen Geschäftsumfelds dürften die Konsensschätzungen weiter steigen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die BP-Aktie habe sich seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt, profitiere aber stark von steigenden Preisen. Im kommenden Jahr dürfte BP zudem mehr als elf Prozent des Gewinns an die Aktionäre, ausschütten, inklusive eines sechs Milliarden US-Dollar schweren Aktienrückkaufprogramms./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

