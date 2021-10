Jerome Powell hat heute einen Kommunikationsfehler begangen! Er kündigte heute faktisch das bald beginnende Tapering an - für die Märkte sicher nicht überraschend. Was die Märkte aber offenkundig überrascht hat ist, dass

Jerome Powell hat heute einen Kommunikationsfehler begangen! Er kündigte heute faktisch das bald beginnende Tapering an - für die Märkte sicher nicht überraschend. Was die Märkte aber offenkundig überrascht hat ist, dass bei Jerome Powell keine Rede mehr ist von der vermeintlich "vorübergehenden" Inflation. Und was noch schwerer wiegt ist die Aussage von Jerome Powell, wonach es jetzt Zeit für Tapering sei, aber (noch!) nicht für Zinsanhebungen. Dass die Fed bald die Zinsen anheben würde, stand ja gar nicht zur Debatte - dass Powell nun diese Formulierung verwendet zeigt, dass die Fed durchaus solche Zinsanhebungen am Horizont sieht! Und das wiederum verusichert die Aktienmärkte..

