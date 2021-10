Facebook Aktie: Metaversum - Ablenkung oder Burggraben?

Facebook wagt den Aufbruch in Virtual Reality und Augmented Reality mit Milliardeninvestitionen und während die Presse negativ und die Aktie im Sinkflug war deutet sich eine Bodenbildung in der Facebook Aktie an.

