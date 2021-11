Bayer bleibt unter Druck

Der Abwärtstrend ist klar intakt und im Wochenchart verlaufen die Aktien von Bayer seit Jahren in einem fallenden Trendkanal und sind hier zuvor an dessen oberer Begrenzung wieder nach unten abgeprallt. Es ist mit weiter fallenden Kursen bei Bayer zu rechnen. Es bietet sich eine Short-Position an.

Trading-Strategie: