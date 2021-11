In der Einrichtung befinden sich kleinere Abscheideanlagen, die in der Lage sind, schnell Anodenmaterial zur Bewertung und Prüfung herzustellen, so das Unternehmen. Dabei handelt es sich um einen entscheidenden Schritt in der Strategie von Li-Metal zur Entwicklung einer äußerst skalierbaren, kosteneffizienten und nachhaltigen Lithiumanodentechnologie. Diese Materialien der nächsten Generation werden zunächst in der Anlage Markham hergestellt, um dann bewertet und optimiert zu werden. Der nächste Schritt ist dann eine erste Industrialisierung in der geplanten Anodenanlage der Company in Rochester, New York.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag voran bei Li-Metal (CSE LIM / WKN A3DAAU) ! Das Unternehmen, das Lithiummetallanoden- und Lithiummetalltechnologie für Elektromobilbatterien der nächsten Generation entwickelt, meldet heute Früh, dass die fortgeschrittene Entwicklungsanlage in Markham, in der kanadischen Provinz Ontario, jetzt einsatzbereit ist.

Mitbegründer und CEO Maciej Jastrzebski ist sicher, dass die Anlage die Möglichkeiten des Unternehmens bei der Entwicklung von Anodenprodukten der zweiten und dritten Generation erheblich steigern wird – genau wie die Fähigkeiten von Li-Metal, die Produkte genau auf die spezifischen und einzigartigen Anforderungen potenzieller Kunden zuzuschneiden. Das bedeute auch, so Jastrzebski, dass damit die Aussicht für Li-Metals, die geplante Produktentwicklung umzusetzen, steige und dass die Company ihr Produktportfolio und das Portfolio an geistigem Eigentum ausweiten können werde.

Li-Metal hofft, 2025 die Produktion in kommerziellem Umfang zu erreichen, um die nach Ansicht des Unternehmens schnell steigende Nachfrage und den Bedarf nach überlegenem Lithiumanodenmaterial bedienen zu können. Mit Fortschreiten der Elektrifizierung wird sich, so Li-Metal, auch die Verwendung von Batterien der nächsten Generation beschleunigen und Elektromobilhersteller sich nach solchen hoch performanten Batterien umsehen, die kosteneffizientere und sicherere Elektromobile mit einer größeren Reichweite antreiben können.

Man geht davon aus, dass der Bedarf an hoch performanten Anoden explodieren wird, da die Gesamtnachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien laut BloombergNEF auf ein Volumen von über 2,6 TWh pro Jahr und die gesamte, jährliche Elektromobilproduktion auf mehr als 30 Millionen Einheiten steigen werde! Und in den kommenden Jahren wird damit gerechnet, dass große, global operierende Elektromobilhersteller wie VW, BMW oder General Motors Batterien der nächsten Generation in die Produktqualifizierungen für zukünftige Elektromobile bringen werden. Und ein ausreichendes Volumen an Lithiummetallanoden, wie Li-Metal sie liefern will, werde entscheidend sein, um diese Hürde zu nehmen.

Der Sektor, in dem Li-Metal agiert ist derzeit die Boombranche überhaupt und die Wahrscheinlichkeit, dass Batterien der nächsten Generation in den kommenden Jahren zum Einsatz kommen unserer Ansicht nach hoch. Jetzt kommt es darauf an, dass die hoch interessante aber auch riskante Gesellschaft ihre Pläne auch umsetzen und sich wie geplant am Markt etablieren kann. Ein weiterer Schritt dazu ist gemacht und wir werden berichten, wie es weitergeht.

Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Youtube



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Li-Metal halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungsvertrag zwischen einer dritten Partei im Lager der Li-Metal und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.