Anleger setzen auf Impfstoff-Hersteller

1. Knock-out-Call auf Novavax (WKN SF9N9E)

Als meistgehandeltes verbrieftes Derivat in Stuttgart wird ein Knock-out-Call auf Novavax heute gekauft. Das US-Unternehmen befindet sich mit seinem Corona-Impfstoff derzeit weltweit im Zulassungsverfahren, lediglich Indonesien und die Philippinen erteilten bis dato eine Notfallzulassung. Für die Novavax-Aktie geht es heute entgegen dem Markt um 3,9% bergauf. 2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Verkauft wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser verliert bis zum Mittag rund 1,9% an Wert und baut sein Minus auf Monatssicht damit auf fast 6% aus. Abgesehen von der Scatec-Aktie notieren alle anderen im Index enthaltenen Werte am Mittag teils deutlich im negativen Bereich. 3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

Beim meistgehandelten Optionsschein an der Euwax, einem Call auf Microsoft, drücken die Stuttgarter Anleger heute ebenfalls den Verkaufsbutton. Markierte die Aktie des US-Konzerns zu Wochenbeginn bei 310,55 Euro noch ein neues Allzeithoch, notiert sie aktuell wieder fast 5% tiefer.

Während der DAX einen rabenschwarzen Tag erlebt und mehrere Prozent abgibt, bewegt sich der Euwax Sentiment den gesamten bisherigen Handelstag im positiven Bereich. Bei Werten zwischen 25 und 45 Punkten setzen die Stuttgarter Derivateanleger wohl darauf, dass sich der DAX nach den Verlusten am Morgen nun wieder etwas erholt.

