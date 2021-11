Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining befindet sich derzeit auf dem Rückzug. Mitte November scheiterte der Wert an entscheidender Stelle und drehte im Anschluss nach unten ab.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 09.11. unter anderem „[…] Der bereits zuletzt thematisierte Widerstandsbereich um 6,0 / 6,5 US-Dollar limitiert die Aktie noch immer in ihren Aufwärtsbemühungen. Dass die 200-Tage-Linie aktuell mit diesem Bereich zusammenfällt, macht das Unterfangen für die Aktie des Silberproduzenten nicht einfacher. Die wichtige Unterstützung um 5,0 US-Dollar blieb zuletzt hingegen ungefährdet. Kurzum. Die Aktie bewegt sich gegenwärtig zwischen der markanten Widerstandszone 6,0 / 6,5 US-Dollar und dem Unterstützungsbereich um 5,0 US-Dollar seitwärts. Ein Ausbruch aus der Range würde wichtige charttechnische Signale liefern. […]“

Maßgeblichen Anteil an dem Kursrücksetzer der Aktie hat die aktuelle Korrektur bei Silber. Notierte Silber Mitte November noch über den 25 US-Dollar, ringt das Edelmetall aktuell mit den 23 US-Dollar. Die nächsten Handelstage werden zeigen müssen, wie das industrielastige Edelmetall mit Blick auf die aktuelle Gemengelage vom Markt eingestuft wird.

Kommen wir auf Hecla Mining zurück. Der markante Widerstandsbereich um 6,5 US-Dollar hat sich erst einmal als veritable Hürde etabliert. Ein Ausbruch würde daher womöglich ein starkes Kaufsignal generieren. Die Chancen, dieses Vorhaben kurzfristig umzusetzen, schwinden allerdings zusehends. Die Aktie ist unter die 6,0 US-Dollar abgetaucht und hat damit auch ihren kurzfristigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) verlassen. Nun muss es darum gehen, sich oberhalb von 5,4 US-Dollar zu stabilisieren. Anderenfalls könnte ein abermaliger Test der 5,0 US-Dollar drohen.