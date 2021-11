Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver überschrieben wir am 14.11. mit „Aktie vor der Entscheidung“. Pan American Silver nutzte zum damaligen Zeitpunkt die guten Rahmenbedingungen (u.a. befand sich der Silberpreis in einer Aufwärtsbewegung) und lief mit großer Vehemenz auf den zentralen Widerstandsbereich zu…

Damals hieß es unter anderem „[…] Pan American Silver hat die Unterseite eines markanten Widerstandsbereiches erreicht. Von dem Horizontalwiderstand bei 35,0 CAD über den 36er Widerstand bis hin zur Widerstandsmarke von 36,5 CAD türmen sich die Hürden. Ein nachhaltiger Ausbruch käme aus charttechnischer Sicht einer Art Befreiungsschlag gleich. Gleichzeitig würde sich damit die Tür in Richtung 40 CAD öffnen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer idealerweise auf 33 CAD begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter 30,0 CAD ist hingegen Obacht geboten. […]“

Die Tür blieb in der damaligen Situation jedoch zu; um es einmal salopp zu formulieren. Pan American Silver verpasste es, das massive Widerstandscluster 35,0 CAD / 36,5 CAD aufzubrechen, um sich so den Weg auf der Oberseite in Richtung 40 CAD zu ebnen.

Die einsetzende Konsolidierung bei Silber zog auch den Aufwärtsambitionen der Produzentenaktie den Stecker. Pan American Silver drehte nach unten ab und läuft nun Gefahr, noch einmal in Richtung der 30 CAD abtauchen zu müssen.

Kurzum. Die Aufgabenstellung ist für Pan American Silver klar definiert. Die Aktie muss über die Zone 35,0 CAD / 36,5 CAD und darf nicht unter die 30 CAD. Sollte es für Pan American Silver unter die 30 CAD gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig würde sich dem Wert damit weiteres Abwärtspotential in Richtung 28 CAD (markantes Oktober-Tief) eröffnen.