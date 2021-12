Was ist bloß mit Volkswagen los? Mitte April kostete die Aktie noch 245 Euro. Aktuell 166 Euro. Ein Abschlag von einem Drittel. Eine günstige Einstiegsgelegenheit? – Zum einen belastet die Chip-Krise den Aktienkurs. Um 34% sind die Auslieferungen des Volkswagen-Konzerns auf gut 600.000 Fahrzeuge gefallen. Zum anderen gibt es Spekulationen über eine Ablösung von VW-Chef Herbert Diess. Bekanntlich mag die Börse keine Unsicherheit. Diess ist es, der die Elektromobilität uneingeschränkt vorantreibt. Es geht aber auch um Kosten und die Effizienz der Fertigung. Tesla braucht für ein Auto zehn Stunden, bei VW dauert es dreimal so lange. Dabei zählt der VW-Lenker zu den innovativsten Automanagern. Bekanntlich hatte Tesla-Chef Elon Musk ihm den Chefposten von Tesla angeboten. Diess fehlt es weder an Visionen noch an dem nötigen personellen Netzwerk. Soeben heuerte er den Batterie-Entwicklungschef von Apple an. Kaum ein Konzern auf der Welt inves­tiert so viel in Forschung und Entwicklung wie die Wolfsburger. Besonders spannend erscheint das Projekt Trinity mit dem VW autonomes Fahren massentauglich machen möchte. Soweit die Visionen. Aber auch der aktuelle Zwischenbericht und die anlässlich der Bekanntgabe der Neunmonatszahlen gegebenen Prognosen können sich sehen lassen. Der Umsatz soll 2021 „deutlich“ steigen. Die Zahl der Auslieferungen wird auf dem Vorjahresniveau von 9,3 Millionen Autos erwartet und die operative Rendite soll zwischen 6 und 7,5% landen. Nach der Korrektur ist die Aktie wirklich billig. Die Dividendenrendite 4,5% das KGV(2021) ganze 6. Freilich muss man bedenken, dass Autoaktien zyklisch sind. Bemerkenswert der große spread zu den Stämmen. Die stimmberechtigten Aktien notieren mit 257 Euro. Wir tendieren zu den „billigeren“ Vorzügen. Fazit: VW fährt bei der Elektromobilität ganz weit vorne. Vor dem Einstieg eine Bodenbildung abwarten.