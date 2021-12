Mit der massiven Rally von Nasdaq und Dow Jones gestern (und abgeschwächt auch vorgestern) haben die Bullen ganz klar eine Schlacht gewonnen - aber eben noch nicht den Krieg! Ob die Bullen diesen Krieg gewinnen, entscheiden zwei Dinge: erstens die Entwicklung der Inflation (frische Daten dazu am Freitag) - und noch wichtiger: die Reaktion der Fed auf diese Inflation auf ihrer Sitzung nächste Woche. Zwar rechnen die Märkte mit einem beschleunigten Tapering, aber unklar bleibt, wie die Fed ihre Einschätzung in Sachen Zinsanhebungen kommunizieren wird. Der Ex-Chef der New York Fed warnte heute, dass die Märkte die hawkishe Wende der Notenbank unterschätzen würden. Dass Nasdaq und Co eine Jahresendrally absolvieren, gilt dagegen vielen als geradezu sicher..

