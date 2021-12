Philipp Klöckner, Tech-Experte und Berliner Investor, sagt im Gespräch mit wallstreet:online: "Insbesondere die auf einem Szenario von steigenden Zinsen beruhenden Abverkäufe treffen überwiegend sehr unprofitable und schnell wachsende Tech-Titel, deren Cash-Flow noch weit in der Zukunft liegt und somit anfällig für Änderungen am Kapitalmarktzins ist. Apple, und andere solide Tech-Giganten wie Microsoft oder Salesforce, sind weit weniger davon betroffen." Anleger suchen diese Werte nun geradezu, meint der Digitalexperte, um weiterhin in Technologie zu investieren, aber Risiko und Volatilität zu meiden.

Das Apple Car soll bereits 2025 mit einem versenkbaren Lenkrad kommen und könnte den Börsenwert des Tech-Unternehmens laut einer neuen Morgan Stanley Prognose auf fünf Billionen US-Dollar fast verdoppeln. Experten betrachten das Projekt als wohl wichtigstes in der Tim Cook-Ära. Aktuell knackt die Aktie nahezu täglich neue All-Time-Highs, auch entgegen der Entwicklung am Gesamtmarkt. Morgan Stanleys neues Kursziel liegt bei 200 US-Dollar. Die US-Investmentbank hat die Apple-Aktie auf der Top-Picks Liste für 2022.

Ask 2,63

Ask 2,63

Ask 1,33

Ask 1,33

"Apple ist fair bewertet"

Apple biete mit einer Profit-Marge und Wachstum um die 30 Prozent ein sehr ausgewogenes Risk-Return-Verhältnis, ohne dass man auf Wachstum verzichten müsse: "Ein halbes Prozent Dividenden-Rendite und Aktienrückkaufprogramme sichern den Kurs zusätzlich ab. Mit einem KGV von 30 scheint Apple zudem relativ fair bewertet. Das größte Risiko liegt vermutlich im schwelenden China-Konflikt, aber hier erzielte CEO Tim Cook kürzlich einen vorläufigen Erfolg, indem er sich mit der Zusage von erheblichen Investitionen in China die Gunst der KP erkaufte."

"Höher bewertet als der komplette Dax 40"

Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, sagt, Apple sei in einem seit Jahren laufenden Bullenmarkt und wegen erneuter Befürchtungen über eine weitere Covid-Welle von den Anlegern zu einer Art sicherer Hafen auserkoren worden: "Die Marktkapitalisierung von Apple hat mittlerweile neue Rekorde erreicht. Apple ist das am höchsten bewertete Unternehmen des Marktes und ist höher bewertet als der komplette Dax 40."

Sicherlich seien, so Oldenburger weiter, in einem sehr positiven Szenario und einem stabilen Gesamtmarkt auch die Kursziele von Morgan Stanley erreichbar: "Wie man allerdings bereits beim Covid-Crash im März 2020 gesehen hat, ist Apple mit seinen riesigen Bargeldreserven, enormen Cash-Flows und dem Aktienrückkaufprogramm zwar immer wieder ein Fels in der Brandung, aber nicht komplett ausgenommen von Korrekturen und Kursverlusten."

Lieferkettenprobleme

Apple habe wie andere Unternehmen auch in der Pandemie durch Störungen der Lieferketten und zurückhaltende Konsumenten seine Probleme und Hürden, die es überwinden müsse. Und mit einem weiter steigenden Aktienkurs steigen auch die Erwartungen an die Geschäftszahlen, sodass es irgendwann auch zu Enttäuschungen kommen könne, glaubt Oldenburger: "Dies könnte insbesondere bei einer nachlassenden Nachfrage aus Asien passieren, wie es bereits 2015 der Fall war. Damals verlor die Apple-Aktie ein Viertel ihres Wertes vom Höchststand bis zum Tiefpunkt, schaffte aber Anfang 2017 ein Comeback und erreichte neue Rekordstände."

Das Unternehmen werde laut Oldenburger derzeit von Schwierigkeiten in der Lieferkette hart getroffen, mit denen alle Technologieunternehmen aktuell konfrontiert seien, die auf Halbleiter aus Asien angewiesen sind: "Diese Situation sollte man als Anleger bei aller Euphorie nicht komplett aus den Augen verlieren, um von negativen Nachrichten aus dieser Richtung nicht komplett überrascht zu werden."

Die Apple-Aktie hat in diesem Jahr über 46 Prozent an Wert gewonnen. Am Donnerstag schloss das Papier den US-Handel bei 174,56 US-Dollar. Ein Anteilschein kostet Freitagnachmittag rund 176 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion