Seit unserer letzten Kommentierung zu Silber vom 07.11. hat sich Einiges bei dem Edelmetall getan. Allerdings waren die Entwicklungen in den letzten Tagen und Wochen dem Chartbild nicht sonderlich zuträglich.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Silber hatte sich zunächst vom markanten September-Tief, das das Edelmetall im Bereich von 21,4 US-Dollar markierte, deutlich erholen können. Mit großer Vehemenz lief Silber das vorherige Verlaufshoch (24,8 US-Dollar) an. Im entscheidenden Moment setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein und zwangen Silber zurück auf die Unterstützung von 23 US-Dollar. In der letzten Handelswoche fasste das Edelmetall nun neuen Mut und beendete die Handelswoche oberhalb von 24 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung damit für die nächsten Tage klar definiert. Silber muss den Schwung nutzen und in Richtung 24,8 US-Dollar bzw. darüber hinaus vorstoßen. Ein Ausbruch über die 24,8 US-Dollar würde die Bodenbildung entscheidend voranbringen. Gleichzeitig würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 26 US-Dollar eröffnen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 23 US-Dollar beschränkt bleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

Silber konnte den Schwung zunächst nutzen und stieß über die 24,8 US-Dollar und über die 25+ US-Dollar vor. Der Vorstoß erlangte letztendlich jedoch keine Relevanz und fiel Mitte November wieder in sich zusammen. Wichtige Unterstützungen wurden durchbrochen. Schließlich erreichte der Rücksetzer den Bereich der zentralen Unterstützung von 22,5 / 21,5 US-Dollar.

Diese vermeintlich gut ausgebaute Unterstützung muss Silber nun erfolgreich verteidigen, anderenfalls könnte das Ganze in einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 18,5 US-Dollar münden. Die bisherige Vehemenz des Rücksetzers mahnt bereits zur Vorsicht.

Kurzum. Silber stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Das gilt nicht nur für die charttechnischen Aspekte. Auch von fundamentaler Seite aus wird es spannend, denn in der nächsten Woche stehen mit der Notenbanksitzungen der Fed und der EZB zwei wichtige Termine an. Aus charttechnischer Sicht gilt: Silber muss die Zone 22,5 / 21,5 US-Dollar unter allen Umständen verteidigen, um nicht Gefahr zu laufen, sich im Bereich von 18,5 US-Dollar wiederzufinden. Um auf der Oberseite für nachhaltige Entlastung zu sorgen, muss es für Silber über die Zone um 25 US-Dollar gehen.