Marktkompass 15.470 DAX etwas fester | US-Airlines | MICRON TECHNOLOGY | MICROSOFT | BAYER | ROCKET INTERNET Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir schauen heute früh aus den Kursschub bei den US Airlines, wir werfen einen Blick auf MIRCON TECHOLOGY und wagen …