Das Ende der Pandemie und ein Übergang in eine endemische Lage, so lauten optimistische Aussagen zur Omikron-Infektionswelle mit milderen Verläufen. Ein Ende der Pandemie würde vor allem Impfstoffhersteller treffen, deren Vakzin noch nicht auf dem Markt ist.

So leidet vor allem die Valneva-Aktie: Am Dienstag schloss sie in Paris mit einem Kursminus von über 23 Prozent. Am Mittwoch startete die Aktie erneut mit einem Verlust von über neun Prozent in den Handel, konnte sich aber zunächst fangen und den Tagesverlust ausgleichen.