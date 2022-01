Heute kommen die neuesten Daten zur Inflation in den USA (14.30Uhr) - und vor allem US-Präsident Biden und die regierenden US-Demokraten fürchten eine "brutale" Zahl (Prognose ist +7,0%). Die Aktienmärkte gestern dennoch stark - Jerome Powell hat zwar gestern in seiner Anhörung vor dem US-XSenat klar die Aussagen des FOMC-Protokolls von letzter Woche bestätigt, aber man hofft, dass die US-Notenbank die Bilanzreduzierung erst in der zweiten Hälfte des Jahres beginnt. Aber sollten die heutigen Daten zur Inflation in den USA höher ausfallen als ohnehin schon befürchtet, dann dürfte die gestrige Rally schnell wieder Geschichte sein aufgrund der Erwartung, dass die Fed dann doch schneller agieren muß..

Hinweis aus Video: "Dow, Nasdaq und S&P 500 in der Chartanalyse mit Rüdiger Born"

Das Video "Inflation: Wie brutal werden heute die US-Daten?" sehen Sie hier..