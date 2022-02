Die nächsten Szenarien für die Aktienmärkte

Der häufigste Kritikpunkt meiner Korrektorin ist, dass ich zu oft die weitere Richtung der Kurse offenlasse, also schreibe, dass die Kurse sowohl steigen als auch fallen oder auch einfach seitwärts laufen können. Für Nichtbörsianer mag das tatsächlich irritierend sein, aber wenn Sie schon länger an der Börse sind, dann wissen Sie auch, dass stets alle drei Varianten möglich sind.

die Texte der Stockstreet-Redakteure werden in der Regel korrigiert, bevor sie veröffentlicht werden. Meine Korrektorin ist keine Börsenfachfrau, aber gerade deshalb sind mir ihre Hinweise auch jenseits von Rechtschreibkorrekturen wichtig. Dadurch erkenne ich oft, wo ich es mit dem Börsenkauderwelsch übertreibe und kann die entsprechenden Stellen verständlicher formulieren.

Als Börsianer müssen wir dann „nur“ herausfinden, welche Variante in der konkreten Situation am wahrscheinlichsten ist.

Heute werde ich dieses Prinzip mal auf die Spitze treiben und Ihnen die Szenarien – und ihre Gründe – nennen, die aus meiner Sicht in nächster Zeit möglich sind. (Ich sehe schon das Kopfschütteln meiner Korrektorin.) So viel vorab: Diesmal sind es vor allem zwei Szenarien; eine der drei Möglichkeiten erscheint auf den ersten Blick relativ unwahrscheinlich.

Wie sieht es aktuell im S&P 500 aus?

Ausgangspunkt ist wie immer die aktuelle charttechnische Situation, wobei ich mich auf die US-Börsen beschränke, die bekanntlich die Schrittmacher der Aktienmärkte sind. Als Beispiel bleibe ich im Folgenden beim S&P 500, da die Lage der anderen großen US-Indizes weitgehend identisch ist.

Der Blick auf den Chart des S&P 500 zeigt deutlich, dass der Index angeschlagen ist:

So hat der Kurs viele wichtige Unterstützungen (grüne Linien) einfach durchschlagen und auch den bisherigen Aufwärtstrend gebrochen. Erst an zwei tiefer gelegenen Unterstützungen im Bereich von 4.300 bis 4.200 Punkten sowie an der Unterkante eines steilen Korrekturkanals (rot) kam er zum Stehen (siehe grüne Pfeile).

Die Gegenreaktion erfolgte nach einem kurzen „Gezappel“ recht dynamisch. Allerdings drehte der Kurs an einem markanten Kreuzwiderstand wieder nach unten (roter Pfeil). Dabei blieb er nicht nur in dem roten Kanal, sondern bestätigte auch de facto den Ausbruch aus dem Aufwärtstrend. Zudem scheiterte er im Bereich der 61,8%-Fibonacci-Marke, so dass die begonnene Abwärtsbewegung intakt bleibt.