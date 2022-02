DAX verliert über 500 Punkte Ukraine-Krise lässt den DAX crashen: Nervöse Anleger flüchten in Gold und Bonds Der DAX ist am Montagmorgen über drei Prozent ins Minus gerutscht. In der Ukraine-Krise bahnt sich eine entscheidende Woche an. Anleger halten die Luft an und flüchten in sichere Häfen. Foto: Reuters "Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten am Morgen die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank. Die Sorgen vor einem Krieg in der Ukraine stehen neben der Inflation, der Zinspolitik und explodierenden Energiepreisen ganz oben auf der Sorgen-Liste der Börsianer. Ein Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden hatte am Wochenende erneut gewarnt, dass eine Invasion russischer Truppen jeden Tag starten könne. Der Truppenaufbau an der Grenze zur Ukraine habe sich in den vergangenen zehn Tagen beschleunigt. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 13.988,03€ Hebel 14,97 Ask 10,21 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.182,80€ Hebel 14,97 Ask 12,54 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der DAX steht am Vormittag mehr als 500 Punkte im Minus. Zu den größten Verlierern im DAX zählen aktuell die Versicherer Allianz und Münchener Rück. Währenddessen kletterte der Goldpreis am Vormittag um 0,75 Prozent auf 1860 US-Dollar. Die Aktien des russischen Energieriesen Gazprom rutschten um mehr als fünf Prozent ab. Eine Umfrage von Deutsche Bank Research vom Freitag kam zu einem überraschenden Ergebnis: Gerade einmal sieben Prozent der Marktteilnehmer glauben, dass die Ukraine-Krise die Märkte in zwei Monaten noch beschäftigen wird. Marktanalyst Marc Chandler von Bannockburn Global Forex sieht das anders. Gegenüber CNBC sagte er: "Der Dollar erholt sich, die Ölpreise sind gestiegen und die Aktien werden abverkauft." Die Märkte dürften daher diese Woche weiter nervös sein. Die Äußerungen der Fed am Mittwoch könnten abgesehen vom Ukraine-Konflikt das entscheidende Ereignis der Woche sein, schreibt Deutsche Bank-Analyst Jim Reid. "Die Äußerungen des Präsidenten der Fed von St. Louis, Bullard, in denen er die Märkte auf eine Zinserhöhung in der nächsten Sitzung einstimmte, ließen die Katze aus dem Sack." Im Raum steht eine Zinserhöhung um 0,5 Prozent im März, eventuell sogar schon früher. Eine Eskalation in der Ukraine könnte die Inflationsbekämpfung für die US-Notenbank komplizierter machen, glaubt Marc Chandler. "Das verursacht Probleme für die Fed, weil dies die Ölpreise, Lebensmittelpreise, Weizen, Düngemittel und alles andere in die Höhe treiben würde", sagte er. Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion



