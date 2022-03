Zeitenwende erzwingt Portfolioanpassungen

Die allermeisten Menschen verfolgen die Entwicklungen in der Ukraine und in Russland mit großer Sorge. Während in der Ukraine Menschen sterben, werden die Konsequenzen der breit angelegten Finanzsanktionen gegen Russland zunehmend sichtbar. So werden an allen deutschen Börsen russische Aktien ausgesetzt sowie Anleihen und Fonds und ETFs mit mehr als 50 Prozent Exposure in russischem Staatsbesitz. Da die Prüfungen der Sachverständigen komplex sind, erfolgen die Aussetzungen in Wellen. In jedem Fall aber ergeben sich für Anlegende unmittelbare Auswirkungen auf den Handel von Wertpapieren.

Insgesamt verzeichnen die globalen Märkte weiterhin eine erhöhte Volatilität, da sich die Anlegerinnen und Anleger Gedanken machen, welche Auswirkungen die Invasion in der Ukraine, Störungen der Rohstoffströme und die Verschärfung der globalen Sanktionen gegen Russland noch haben werden. Zunächst reagierten die Märkte mit einer starken Risikoaversion, gefolgt von einer kurzen Phase der Erholung und erneuter Risikoaversion.