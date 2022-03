Die wöchentliche Analyse auf www.elliottwaver.de vom Wochenende

Manchmal ist es kaum zu glauben was man sieht.

Die Elliottwellenmuster und die Elliottwaver Software geben die Signale grundsätzlich vor dem Ereignis.

Analyse: In der Welle (4) in rot ist ein waagerechtes Dreieck entstanden. Diese Welle endete im Jahr 2011. Nach einer letzten steigenden Trendwelle soll gemäß den Elliott Regeln ein Trendwechsel stattfinden. Am Ende der Welle (3) endete ein steigendes diagonales Dreieck und führte zu der „Corona“ Welle (4). Die Welle (5) in rot endete mit einem untergeordneten Abschlußmuster.

Ziele: Gemäß den einfachen Elliottregeln führt der Markt nach einer Trendwelle auf das Niveau der vorherigen vierten Welle vom selben Zyklus zurück. Dieses Niveau liegt im Bereich 4290.

Fundamental: Der Finanzmarkt wurde ab 2007 mit der globalen Banken- und Finanzkrise überrascht. Eine Ursache war der aufgeblähte Immobilienmarkt in den USA. Zum Höhepunkt der Krise gehört der Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers am 15. Sept. 2008.

Charttechnik: Die Weltwirtschaftskrise beendete die Welle (b) von einem Trendwendemuster (waagerechtes Dreieck). Die Elliottwaver Software zeigt an, dass die Kurse schon Monate vorher „heiß gelaufen“ waren. Die Kerzen wechselten von Rot auf Magenta. Der Trendwechsel setzte ein, als die Kerzen auf grau wechselten. Die Krise wurde mit grünen Kerzen in der Welle (c) beendet.

Fundamental: Eine politische Krise und eine starke Rezession führten in Brasilien zu einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts. Die Wirtschaft schrumpfte im Jahr 2015 um 3,8 %.

Charttechnik: Die Farbe der Kerzen wechselte auf Rot. Nachdem sie wieder auf gelb und dann auf grau wechselten, setzten stark fallende Kurse ein.

Fundamental: Ein weltweiter Ausbruch der Covid 19 Pandemie. Die Coronakrise führte zu einem massiven Einschnitt in das Alltagsleben. In der globalisierten Welt verbreitete sich die Krankheit in kurzer Zeit – weltweit.

Charttechnik: Die Krise wurde von roten Kerzen und einem Abschlußmuster (umgekehrtes waagerechtes Dreieck) angekündigt. Nachdem die Kerzen auf grau wechselten und das rot gerahmte Rechteck entstand, setzte der Abwärtstrend ein. Am Hoch des Trends blieb der rote Punkt stehen.

Fundamental: Der Krieg in Ukraine begann 2014 als Konflikt, der regional begrenzt war. Er wurde am 24. Februar 2022 durch einen massiven russischen Überfall auf das gesamte Staatsgebiet abgelöst.

Charttechnik: Die Software zeigte bereits Ende November 2021 rote Kerzen. Im Januar 2022 konnte die Zwischenerholung kein neues Hoch bilden. Mitte Januar entstand ein Verkaufssignal (rotes Rechteck). Das Ende der Zwischentiefs wurde mit grünen Kerzen gekennzeichnet. Der Markt testete noch dreimal vergeblich den fallenden Trendkanal. Der Markt fiel von 16200 bis in 13000.

Ihr Rüdiger Maaß